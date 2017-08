Nilgün Canver Londra UCH hastanesinde hayata gözlerini yumdu

İngiltere İşçi Partisi'nden Haringey Belediyesi Meclis üyeliği ve Türkiye'nin İşçi Partili Dostları Parlemento başkanlığı yapan Nilgün Canver vefat etti

AVRUPA GAZETESİ/LONDRA-İngiltere Türk Toplumu'nın sevilen siyasetçilerinden olan Türk Toplumu'nun yoğun olarak yaşadığı Haringey Belediyesi'nede yıllardır meclis üyeliği yapan tanınmış siyasetçi Nilgün Canver dün gece Londra'nın Euston semtinde bulunan University College of Hospital hastanesinde son nefesini verdi. İşçi Partisi'nden Haringey Belediyesi Meclis üyeliği ve Türkiye'nin İşçi Partili Dostları Parlemento başkanlığı yapan Nilgün Canver vefat etti

Kanser ve lösemi tedavisi gören Nilgün Canver ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Geçen salı günü hastane doktorları, cevap vermediği gerekçesiyle tedavisini durdurmuştu. Cumartesi günü hastannenin yoğun bakım servisinden (critical Unit) taburcu edilerek normal hastaların arasına gönderilen Canver, bir gün sonra aramızdan ayrıldı.

Cenaze ve defin işlemleriyle ile bilgiler gazetemize ulaştığında bu sayfada yer vereceğiz. Ayrıntılar geliyor

Sevenlerinden sosyal medyada yer alan taziye yorumları

DİLEK GÜNGÖR

Bir yıldız kaydı bu gece. Dostumu, çocukluk arkadaşımı çok özleyeceğim. Başımız sağolsun

BELGİN KOÇ

Çırpınan can kuşum uçtu..

MİHRİŞAH SAFA

inanması çok zor . 4 Ağustos'ta beraber , neşeyle sohbet etmiş , yemek yemiş , evine bırakmıştım . Son görüşümmüş . O da bir geceyarısı gitti .. sessizce , sevenleri başucunda

İPEK ÖZERİM

Such sad news Hard to believe she went so quickly. Basimiz sag olsun. Nilgun Canver will be sorely missed, may she RIP. My heartfelt condolences to her family & friends

NİLGÜN YILDIRIM

Allah rahmet eylesin Son derece uzgunum.Tek evladi, biricik ogluna ve ailesine bassagligi dilerim. Mekani cennet olsun