Kalın, Türkiye güvenliği söz konusuysa gözümüz karadır

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Halid Bin El-Atiyye'yi kabulü sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabulü sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında bir süredir devam eden krizle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdiğini belirten Kalın, Erdoğan'ın bölge ve dünya liderleriyle pek çok görüşme yaptığını söyledi.Kalın, Erdoğan'ın son olarak dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anımsatarak, "Orada da Körfez krizinin sonlandırılması, gerilimin düşürülmesi, müzakere yoluyla bir çözüm bulunması konusunda görüş teatisinde bulundular." ifadesini kullandı.