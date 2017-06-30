Brexit AB'nin Sonu mu, Brexit'in Sonuçları

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından hazırlanan "BREXIT AB'nin Sonu mu? BREXIT'in Birleşik Krallık ile Avrupa Siyaseti Açısından Sonuçları" başlıklı raporu Yakın Doğu Üniversitesi yayınları tarafından yayınlandı.

KKTC Yakın Doğu Üniversiesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin önemli üyeleri arasında yer alan Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da gerçekleştirilen referandumda seçmen % 52 oyla "BREXIT" yönünde oy kullandı. Uluslararası ilişkilerin en önemli ulus-üstü kurumsallaşmacı yapılarından biri olan Avrupa Birliği tarihinde ilk kez yaşanacak ayrılık süreci beraberinde birçok soruyu ve belirsizliği getirmektedir. Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında geçtiğimiz hafta başlayan, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasını düzenleyecek ve iki yıl sürmesi beklenen BREXIT müzakereleri ile sürecin genel anlamıyla analiz edildiği rapor Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta BREXIT üzerine yapılmış en detaylı çalışmalar arasında yer almaktadır denildi.Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan Ayaz: "BREXIT Süreci Bir "Kazan-Kazan" Ilişki Modeli Çıkarmayacaktır" Yakın Doğu Enstitüsü tarafından hazırlanan ve küresel siyaseti ilgilendiren gelişmelerin analiz edildiği rapor ve alan analizleri serisinin beşincisi olan "BREXIT AB'nin Sonu mu? BREXIT'in Birleşik Krallık ile Avrupa Siyaseti Açısından Sonuçları" başlıklı rapor Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan Ayaz tarafından kaleme alındı. İşte rapor.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan Ayaz

Raporla ilgili konuşan Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan Ayaz "Geçtiğimiz Haziran'da BREXIT referandumunun ilk sonuçları gelmeye başladığında yaptığım analizde 'Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin evliliği aşk ve tutkuyla yapılmış bir evlilik değildi' demiştim. Bu evlilik aşk ve tutkuyla yapılmış bir evlilik değildi ancak diğer bir çok evliliğe göre başarılı bir ilişkiydi. Birleşik Krallık 28 üye içerisinde Almanya ve Fransa ile birlikte en önemli üç üye devletten biriydi. AB'nin küresel siyasetteki etkisinin tartışıldığı bir dönemde Birleşik Krallık gibi hem bölgesel hem de küresel anlamda güçlü bir üyesini kaybecek olması AB açısından olumsuz bir durumdur. Brexit’in ortaya çıkmasında Birleşik Krallık'ın tarihi mirası var olmakla birlikte konunun diğer kaynağı günümüz siyasi düzeninin içinde bulunduğu sorunlardır. 2008 Ekonomik kriziyle başlayan ekonomik sorunlar hem Avrupa'yı hem de Birleşik Krallık'ı derinden etkilemiştir. Ekonomik sorunlar kanyaklı sosyal sorunların da 2008 Ekonomik krizini takip etmesi ile artan milliyetçi ve popülist siyaset söylemi Brexit'in yaşanmasındaki diğer dinamiklerdir. Bizde raporumuzda tüm bu faktörleri detaylarıyla irdeledik. Ortaya çıkan maliyet analizinde ise BREXIT'in bir "kazan-kazan" ilişki modeli ortaya çıkarmayacağını gördük" dedi.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş: "BREXIT Üzerine Yapılan Çalışmalar Arasında Çok Önemli Bir Yer Tutacaktır"

Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve Raporlar Serisinin diğer raporları gibi bu raporun da KKTC’deki tüm karar alıcı kurum ve kuruluşların yanısıra yabancı ülke temsilcilikleri, sivil toplum kuruluşları, Türkiye’deki Üniversitelere ve stratejik araştırma merkezleri, yabancı misyonlar ile düşünce kuruluşlarına gönderileceğini belirten Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş "BREXIT AB'nin Sonu mu? BREXIT'in Birleşik Krallık ile Avrupa Siyaseti Açısından Sonuçları" başlıklı raporumuz BREXIT sürecinin ne şekilde sonuçlanacağı üzerine yapılan çalışmalar arasında çok önemli bir yer tutacaktır. BREXIT küresel siyaseti sadece Avrupa açısından değil tüm boyutlarıyla etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Bu nedenle hazırlanan raporun karar alıcılara ve konu üzerine çalışanlara faydası dokunacak bir düşünsel ürün olmasını dilerim" dedi.

KKTC’deki kurum ve kuruluşlara basılı olarak dağıtılacak olan “BREXIT AB'nin Sonu mu? BREXIT'in Birleşik Krallık ile Avrupa Siyaseti Açısından Sonuçları” başlıklı rapora aynı zamanda Yakın Doğu Enstitüsü’nün www.yde.neu.edu.tr adresinden ve facebook.com/yakindoguenstitusu eklentisinden ulaşılabilecek. Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve Raporlar Serisi kamuoyunu, sivil toplumu, kamu kurum ve kuruluşlarını ve toplumun her kesimini gündemin en önemli konuları hakkında sistematik ve çok boyutlu bir şekilde bilgilendirmeyi hedeflemektedir.