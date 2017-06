Adalet yürüyüşü bu akşam Londra'da Manor House'dan başlıyor

Britanya Adalet Yürüyüşü Tertip Komitesi tarafından avrupa Gazetesine gönderilen duyuruda, Londra’da yapılaak olan yürüyüş konu edildi. Duyuru şöyle

AVRUPA AJAJNSI (AVA) LONDRA-Britanya Adalet Yürüşünü tertip komitesi Londra da Adalet icin hep beraber yürüyoruz! Tarih:29.06.2017 Perşembe Saat:18:30 Baslangic: Manor House Underground Istasyonu Bitis:Wood green Kütüphanesi“Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi , ekonomik ve artık gün geçtikce artan insan hakları ihlali durumu , 2002 ‘ den bu yana iktidarda olan hükümet partisiyle daha da çıkmaza doğru sürüklenmektedir. Kendinden olmayan her düşünceye karşı olan bu zihniyet , örgütsüzlük, birlikte hareket edememe ve siyasi yanlışlar nedeniyle her geçen gün bir diktatör yumruğu gibi üstümüze inmektedir.

Sadece insan olmanın getirdiği ve herkes için geçerli olan hak hukuk adalet eşitlik özgürlük gibi kavramlar hic edilmiş, tanınmamış hatta halkımıza bir lutuf olarak sunulmuştur. Gazeteler kapatılmış ülkemizin en güvenilir kurumları sahte kumpaslarla zayıflatılmış , ifade özgürlüğü artık bir suc sayılarak sadece isini yapmaktan baska bir sucu olmayan gazeteciler hapishaneye atilmis ,milletin ozgur iradesiyle secilen milletvekilleri sindirme politikalariyla tutuklanmis cezaevine konulmustur. Bu surec gitgide daha sert yaptirimlar getirmis , insanlarin inanc ozgurlukleri elinden alinmis , taninmamistir. Ekonomik olarak ayrica ulke buyuk bir borc batagina suruklenmis en koklu kurumlar yabancilasmistir. Ulkede hic kimsenin ne can ne de mal guvenligi kalmamis , yurutulen yalnis dis politikalar eli kanli orgutlerin acimasizca masum insanlarimiz katletmeleriyle sonuclanmistir.

Durum boyle giderken artik buna dur demenin zamani gelmis , yurt icine CHP Genel Baskani Sayin Kemal Kilicdaroglu’nun oncelikle bir birey olarak baslattigi bu hakli yuruyus toplumumuzun her kesimi tarafindan destek gormus ,bu adalet yuruyusu yurt disindada buyuk kitlelere halinde desteklenmistir.

Britinyada yasayan toplulumuz ulkenin gidisatindan endiselidir ve bu endise her gecen gun artmaktadir . Her nekadar Birlesik Krallik’ta yasiyor olsakta ulkemizin icinde bulundugu siyasi durum bizi cok yakindan ilgilendirmektedir. Ulkemizin bir ferdi olarak orgutlu mucadelenin farkindayiz ve Chp Genel Baskani Sayin Kemal Kilicdaroglu’nun baslattigi bu hakli adalet yuruyusunu Britanya Adalet Yuruyusu Tertip Komitesi olarak destekliyoruz. . Kurulusumuzun amaci adaletin Turkiye’de yasayan herkes icin ,hic kosul gozetilmeksizin gecerli olmasi esitlik ozgurluk kavramlarinin gercek anlamda kullanilmasi ve her birey icin hayata gecirilmesidir.

Bu sebeple Britanya Adalet Yürüşü Tertip Komitesi olarak 29 Haziran Persembe günü , kuzey Londra’da Manor House Underground Station’dan baslayıp Wood Green Underground station’da biten kitlesel bir Yürüşü planlamaktayiz .Kamuoyuna dururulur “

Britanya Adalet Yürüşünü tertip komitesi

