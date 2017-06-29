Ana Sayfa | SİYASET Dünya 29/06/2017 13:39

Adalet yürüyüşü bu akşam Londra'da Manor House'dan başlıyor

Adalet yürüyüşü

Britanya Adalet Yürüyüşü Tertip Komitesi tarafından avrupa Gazetesine gönderilen duyuruda, Londra’da yapılaak olan yürüyüş konu edildi. Duyuru şöyle

AVRUPA AJAJNSI (AVA) LONDRA-Britanya Adalet Yürüşünü tertip komitesi  Londra da Adalet icin hep beraber yürüyoruz!  Tarih:29.06.2017 Perşembe  Saat:18:30  Baslangic: Manor House Underground Istasyonu  Bitis:Wood green Kütüphanesi“Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi , ekonomik ve artık gün geçtikce artan insan hakları ihlali durumu , 2002 ‘ den bu yana iktidarda olan hükümet partisiyle daha da çıkmaza doğru sürüklenmektedir. Kendinden olmayan her düşünceye karşı olan bu zihniyet , örgütsüzlük, birlikte hareket edememe  ve siyasi yanlışlar nedeniyle her geçen gün bir diktatör yumruğu gibi üstümüze inmektedir. 

Sadece insan olmanın getirdiği ve herkes için geçerli olan hak hukuk adalet eşitlik özgürlük gibi kavramlar hic edilmiş, tanınmamış hatta halkımıza bir lutuf olarak sunulmuştur. Gazeteler kapatılmış ülkemizin en güvenilir kurumları sahte kumpaslarla zayıflatılmış , ifade özgürlüğü artık bir suc sayılarak sadece isini yapmaktan baska bir sucu olmayan gazeteciler hapishaneye atilmis ,milletin ozgur iradesiyle secilen milletvekilleri sindirme politikalariyla tutuklanmis cezaevine konulmustur. Bu surec gitgide daha sert yaptirimlar getirmis , insanlarin inanc ozgurlukleri elinden alinmis , taninmamistir. Ekonomik olarak ayrica ulke buyuk bir borc batagina suruklenmis en koklu kurumlar yabancilasmistir. Ulkede hic kimsenin ne can ne de  mal guvenligi kalmamis , yurutulen yalnis dis politikalar  eli kanli orgutlerin acimasizca masum insanlarimiz katletmeleriyle sonuclanmistir. 

 

Durum boyle giderken artik buna dur demenin zamani gelmis , yurt icine CHP Genel Baskani Sayin Kemal Kilicdaroglu’nun oncelikle bir birey olarak baslattigi bu hakli yuruyus toplumumuzun her kesimi tarafindan destek gormus ,bu adalet yuruyusu  yurt disindada buyuk kitlelere halinde desteklenmistir. 

Britinyada yasayan  toplulumuz  ulkenin gidisatindan endiselidir  ve bu endise her gecen gun artmaktadir . Her nekadar Birlesik Krallik’ta yasiyor olsakta ulkemizin icinde bulundugu siyasi durum bizi cok yakindan ilgilendirmektedir. Ulkemizin bir ferdi olarak orgutlu mucadelenin farkindayiz  ve Chp Genel Baskani Sayin  Kemal Kilicdaroglu’nun baslattigi  bu hakli adalet yuruyusunu Britanya Adalet Yuruyusu Tertip Komitesi olarak  destekliyoruz.  . Kurulusumuzun amaci adaletin Turkiye’de yasayan herkes icin ,hic kosul gozetilmeksizin  gecerli olmasi esitlik ozgurluk kavramlarinin gercek anlamda kullanilmasi  ve her birey icin hayata gecirilmesidir. 

Bu sebeple Britanya Adalet Yürüşü Tertip Komitesi olarak 29 Haziran Persembe günü , kuzey Londra’da Manor House Underground Station’dan baslayıp Wood Green Underground station’da biten kitlesel bir Yürüşü planlamaktayiz .Kamuoyuna dururulur “ 

 

Britanya Adalet Yürüşünü tertip komitesi

Londra da Adalet icin hep beraber yürüyoruz!

Tarih:29.06.2017 Perşembe

Saat:18:30

Baslangic: Manor House Underground Istasyonu

Bitis:Wood green Kütüphanesi

 

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