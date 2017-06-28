KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansında karar olacak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın yapılacağı Crans Montana’da hedefin 6 başlık altındaki önemli konuların karara bağlanması olması gerektiğini vurguladı. Akıncı, Bu bir karar konferansıdır dedi.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans-Montana’da bugün başlayacak Kıbrıs Konferansı için adadan, ayrılışı öncesinde Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı düzenledi. Akıncı basın toplantısında, Kıbrıs Türk tarafının Crans-Montana’ya Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması için özlü konularda anlaşmaya varılması hedefiyle gideceğini belirterek, “Kıbrıs Konferansı’nın yapılacağı Crans-Montana’da hedef; 6 başlık altındaki önemli konuların karara bağlanması olmalıdır. Bu bir karar konferansıdır” dedi. İsviçre’ye ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde gideceğini söyleyen Akıncı, Güney Kıbrıs’taki seçim atmosferinin iç siyasette yoğun bir şekilde gündemde olması nedeniyle beklentileri çok yükseğe çıkarmak istemediğini ifade etti. Akıncı, Kıbrıs’ta 50 yıllık geçmişe sahip sorunun son aşamasına gelindiğini ve kendisinin iyi niyetli bir şekilde sonuç almak için İsviçre’ye gideceğini belirtti. Akıncı, Crans-Montana’da iki paralel masa kurulacağını ve sonuç alınabilmesi için başka bir yöntem kalmadığını söyledi. Akıncı, söz konusu masaların birinde Kıbrıs Türk ve Rum tarafları, üç garantör ülke ve gözlemci olarak AB’nin bulunacağını, ikinci masadaysa görüşmeyi sürdürecek diğer yetkililerin olacağını anlattı.

5’li oturulacak masada güvenlik ve garantilerin, diğer masadaysa geriye kalan 5 başlığın konuşulacağını söyleyen Akıncı, bunun adına “Güvenlik ve Garanti” konferansı demenin yanlış olduğunu, güvenlik ve garantilerin sadece konferansın önemli bir parçası olduğunu, diğer başlıkların da bu başlık kadar önemli olduğunu kaydetti.Tüm bu başlıklarda 10-15 civarı konunun hep birlikte elele sonuca gidebilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun olması halinde çözümün çerçevesinin çıkmış olacağını ifade etti.Bunun, Kıbrıs’ta yeni bir sayfanın açılması anlamına geleceğini söyleyen Akıncı, geriye federal anayasanın hazırlanması, iki kurucu devletin anayasalarının hazırlanması, federal yasaların hazırlanması, uygulamaya ilişkin teknik konuların karara bağlanması gibi konuların kalacağını, bunlar için de birkaç aya ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

İlk olarak söz konusu 10-15 konunun karara bağlanması gerektiğini kaydeden Akıncı, konferansın bir “müzakere konferansından” öte bir “karar konferansı” olacağını ve artık karar anının geldiğini ve değişimin altında yatanın bu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının hedef ve istekleri doğrultusunda bir sonucun çıkmasını istediklerini kaydederek, tüm tarafların makul ve gerçekçi olarak, imkânsızı talep etmeden çalışması durumunda bir sonuca ulaşabileceğini vurguladı.İyi niyetle, sonuç almak için fakat ihtiyatlı bir şekilde İsviçre’ye gidileceğini kaydeden Akıncı, eşitlik güvenlik ve özgürlük içinde yaşanacak bir Kıbrıs yaratmanın mümkün olduğunu belirttiİki kesimli, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federal ilkelerle yürütülecek bir Kıbrıs yaratmanın mümkün olduğu görüşünü yineleyen Akıncı, konferansın olumlu geçmesi halinde sonucun hem Türkiye, hem Yunanistan hem ikisi arasındaki ilişkiler, hem Türkiye-AB ilişkileri hem bölge, hem de dünya barışı için çok önemli bir gelişme olacağını söyledi.

“İhtiyatlı bir iyimserlik içinde bu yolculuğa çıkıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, konferansın Kıbrıs için olumlu sonuçlar doğurmasını diledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı nedeniyle bulunduğu Crans-Montana’da Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Akıncı ile Çavuşoğlu, Le Régent Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, konferans öncesi durum değerlendirmesi yaptı.