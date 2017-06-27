Ana Sayfa | SİYASET Dünya 27/06/2017 14:22

Sosyalist Enternasyonal'den Luis Ayala Adalet Yürüyüşüne katılacak

Sosyalist Enternasyonal'den Luis Ayala

Son dakika.Tüm dünyadan 140’a yakın ülke, parti ve organizasyonun üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal adına Genel Sekreteri Luis Ayala yarın Türkiye’ye gelerek Adalet Yürüyüşüne katılacak.

Avrupa gazetesi/londra-Tüm dünyadan 140’a yakın ülke, parti ve organizasyonun üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal adına Genel Sekreteri Luis Ayala yarın Türkiye’ye gelerek Adalet Yürüyüşüne katılacak. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran yazılı açıklama yaparak Adalet Yürüyüşünün yarınki etabına Ayala ile birlikte katılacaklarını, perşembe günü de yazarları tutuklu olan Cumhuriyet ve Sözcü gazetesini ziyaret edeceklerini bildirdi.Luis Ayala, Türkiye’den perşembe akşamı ayrılacak.

 
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