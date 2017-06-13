May'dan Muhafazakar Parti vekillerine önemli itiraflar

İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti milletvekilleri ile toplantıda buluştu

Muhafazakar Partili vekillerle dün bir toplantı yapan May'in vekillere "siz istediğiniz müddetçe görevde kalacağım" dediği belirtiliyor.May'in partisinin vekilleriyle yaptığı toplantıya katılan tecrübeli bir vekil, Başbakan'ın görüşmede içten bir tavırda konuştuğunu söyledi.90 dakika süren toplantıdan aktarılanlara göre May hem erken seçim kararının hem de partisinin Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu kaybetmesine yol açan sonucunun sorumluluğunu üstlendi.BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, parti içinde May'in istifasına yönelik çağrıların azalmasına rağmen Başbakan'ın otoritesinin büyük hasar gördüğünü ve artık önemli kararları tek başına veremeyeceğini söylüyor.

Kraliçe'nin konuşması ertelenecek mi?

Theresa May'in Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile anlaşarak Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlamasına yönelik müzakereler ise devam ediyor.Ancak müzakereler beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor olabilir. Theresa May, DUP'a herhangi bir konuda veto hakkı verilmeyeceğini söyledi. Fakat DUP'un bunu kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.

Bu nedenle İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in yasama programını duyuracağı konuşmasının ertelenmesi gündeme geldi.

Konuşmanın önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyordu.

Başbakan Yardımcısı Damian Green, konuşmanın ertelenmesini ihtimal dışı bırakmazken Kraliçe'nin açıklaması için "kapsamlı bir yasama programı hazırlamanın öncelikleri olduğunu" söyledi.Ancak Muhafazakar Parti, DUP ile anlaşmaya vararak Pazartesi'den önce bir yasama programı hazırlamayı başarsa bile Kraliçe İkinci Elizabeth'in konuşması ertelenmek zorunda kalabilir.Bunun nedeni ise konuşma metninin keçi derisinden bir parşömene yazılmak zorunda olması ve bu parşömenin kurumasının birkaç gün sürmesi.Sonrasında arşivlenen bu belgelerin bu sayede en az 500 yıl dayanması hedefleniyor.