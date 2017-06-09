Flaş iddia Boris Johnson Muhafazakar Partinin liderliği için harekete geçti

İngiltere'de seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Boris Johnson'ın May'in yerine geçmek için ilk adımı attığı iddia edildi

BuzFeed İngiltere'nin politika editörü Jim Waterson, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Başbakan May'in yerine Muhazakar Partisi'nin lideri olmak için harekete geçtiğine dair kulis bilgilerine dair bir tweet attı:

"Bir Muhazakar Parti milletvekili, Boris Johnson'ın şimdiden harekete geçtiğini, Dışişleri Bakanı'nın liderlikle ilgili birkaç meslektaşının ağzını aradığını söyledi."

BORİS JOHNSON KİMDİR

19 Haziran 1964 yılında ABD'de dünyaya gelen Boris Johnson aslen Britanyalıdır.Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson İngiltere Dışişleri bakanıdır. Ali Kemal ve ailesinin Çankarı'nın Orta İlçesi'ne bağlı Kalfat Köyü'nden başlayan hikayesi Londra'ya kadar uzanıyor.Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci olan Boris üniversite eğitimini Oxford Üniversitesinde tamamlamış ver bir dönem The Times gazetesinde çalışmıştır.1 Mayıs 2008 yılı itibariyle Londra Belediye Başkanı seçilen Boris 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a Çankırılı olup olmadığı soruldu. Bu soru onun için şaşırtıcı değildi. Çünkü, kökleri Türkiye'den geliyordu. Soruya "Kalfat" diye cevap verdi