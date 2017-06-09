Ana Sayfa | SİYASET Dünya 09/06/2017 08:15

Jeremy Corbyn May'a istifa çağrısında bulundu

Jeremy Corbyn

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, İngiltere Başbakanı May'a istifa etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu

Corbyn yeniden milletvekili seçildiği Islington North’da yaptığı konuşmada, Başbakan Theresa May’e istifa çağrısı yaptı.Çorbyn bununla birlikte İngiltere’nin istikrara ihtiyacı olduğunu belirtti ve partisinin bunu sağlayacağını söyledi.İşçi Partisi lideri, sonuçlardan son derece gurur duyduğunu aktardı ve oyların gelecek için verildiğini, halkın kesintilere sırtını çevirdiğini belirtti.

 
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