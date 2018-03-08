08/03/2018 12:06


CHP lideri 'Bir toplum kadını eğitirse toplumu da eğitir'

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da katıldığı bir etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satırbaşları; “Kadınların mücadelesi Cumhuriyet’in kuruluşunda çok ama çok önemli yere sahiptir. Kadınlar konusunda çok şey söylenebilir. Bir toplum kadını eğitirse toplumu da eğitir. Kadın çağdaş uygarlığı hedeflemişse o toplum da çağdaş demokrasiyi hedefler. 8 Mart 1857 tarihinde yani her yıl kutladığımız bu günde on binlerce kişi bu kadınların cenaze törenine katılır. Arkada yaşanana bir büyük dram var ama bugün o bedelin çok daha fazlasını kazanarak dünyaya duyurmuşlardır kadınlar. Hak istediler. bizim dünya tarihinde en geniş kapsamlı hak arama mücadelesi 1857’de başlamıştır.Bugün yaşadığımız toplumda kadına yönelik şiddet yüzde bir 400 arttı. Ne oluyor Türkiye’mizde? Çocuklar neden küçük yaşta evlendiriliyor.2019 benim için ne kadar önemliyse kadınlar için de kadar önemlidir.

Kadınlara seçme ve seçilme haklarını getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Peki kadın seçme ve seçilme hakkını yeterince kadar kullanabiliyor mu? Siz de biliyorsunuz kullanamıyor. Şimdi buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum, gelin birlikte siyasi partiler yasasını değiştirelim, cinsiyet kotasını yüzde 33 olarak Meclis’ten geçirelim.”

 

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