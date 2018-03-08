08/03/2018 11:06


Bekir Bozdağ 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

bekir bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı

"Cennet, annelerin ayakları altındadır." diyen Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam, vatanımıza 'Anadolu", toprağımıza 'Toprak ana' ve devletimize 'Devlet ana' diyen medeniyet ve kültür anlayışımız, bu ruhu yaşatan milletimiz, kadına ve kadının hukukuna en büyük değeri vermektedir." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez, değiştiremez. Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren, kadınlarımızın önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için pozitif ayrımcılığı anayasaya koyan, kadınlarımız lehine pek çok adım atan AK Parti'nin kurduğu Cumhuriyet hükümetleri, bundan sonra da kadınlar için çalışmaya devam edecektir."

 

gastronomy
Latest World leading countries in gastronomy have boosted their economies
HalalBooking
HalalBooking.com Ocak ve Şubat aylarında rekor satış açıkladı
necdet sivasli
Usta Gazetecilerin Bodrum Buluşması
Dogal Besinler
Her Yeni Besine Kanmayınız
Putin
Putin Kadınlar Gününü Rus yazarın şiiriyle kutladı
İlgili Haberler
mhp chp

MHP CHP'nin görüşme talebini reddetti

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri 'Bir toplum kadını eğitirse toplumu da eğitir'

ilker başbuğ

İlker Başbuğ'un konuşması yarıda kesildi apar topar salondan çıkarıldı

erdoğan ve putin

Erdoğan ve Putin Doğu Guta'da yaşananları görüştü

Son Dakika Haberleri
gastronomy

Latest World leading countries in gastronomy have boosted their economies

HalalBooking

HalalBooking.com Ocak ve Şubat aylarında rekor satış açıkladı

necdet sivasli

Usta Gazetecilerin Bodrum Buluşması

Dogal Besinler

Her Yeni Besine Kanmayınız

 Yazarlarımız
necdet sivasli

300 koyun meselesi

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın köyüne döneceklere “300 koyun + asgari ücret + sosyal sigorta” verileceği haberleri farklı beklentilere yol açınca bazı açıklamalar yapmak zorunda ...

Devam