07/03/2018 09:10


İlker Başbuğ'un konuşması yarıda kesildi apar topar salondan çıkarıldı

ilker başbuğ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ABD'deki John Hopkins Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında terör örgütü yandaşları tarafından protesto edilince özel güvenlik tarafından salondan çıkarıldı

Bunun üzerine protestocuların dışarıda beklemeye devam ettiği haberi üzerine program planlanandan önce sonlandırıldı. Başbuğ salon tamamen boşaltıldıktan sonra polis eşliğinde salondan çıkartıldı. Başbuğ konuşmasında Türkiye’nin tezlerini anlatıp ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye desteğinin çelişkilerini ortaya koyuyordu.

 

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