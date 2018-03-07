Erdoğan ve Putin Doğu Guta'da yaşananları görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, Doğu Guta’da yaşanan insanlık trajedisi ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler konusunda görüşme yaptı

İki lider arasında yapılan görüşmede, Doğu Guta’daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakate bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’de terör unsurlarına karşı Türkiye’nin yürüttüğü harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki liderin, Türkiye, Rusya ve İran’ın Nisan ayında liderler düzeyinde İstanbul’da gerçekleştiecekleri üçlü zirveye dair görüş teatisinde de bulundukları kaydedildi.