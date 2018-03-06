CHP'li eski PM üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alınan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan CHP PM üyesi ve Trabzon İl eski Başkanı Yavuz Karan bugün gözyaşları içinde toprağa verildi

Düzenlenen cenaze törenine CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra genel başkan yardımcıları, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, CHP’li milletvekilleri, AK Parti’li milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer ile çok sayıda kişi katıldı. Yavuz Karan’ın cenazesi, Akçaabat’taki aile kabristanlığında toprağa verildi