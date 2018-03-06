06/03/2018 12:04


CHP liderinin oğlu Kerem Kılıçdaroğlu askerlik görevini bitirdi

kerem kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu

15 Eylül 2017 tarihinde Sivas’a gelerek acemi birliğini yaptığı 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu.

Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası’ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu’nun, öğle saatlerinde uçakla Sivas’tan ayrılacağı bildirildi.

 


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