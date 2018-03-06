Almanya ve Türkiye arasında diplomasi yoğunluğu

Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın bu akşam düzenlenecek açılışına katılması beklenen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'le buluşacak

DW Türkçe’nin geçtiği habere göre Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılmasının ardından iki ülke ilişkilerinin durumu ele alınacak.

Çavuşoğlu – Gabriel görüşmesinde Çekya’da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye, Almanya’dan Salih Müslim’in tutuklanması ve iade edilmesi talebinde bulunmuştu.Salih Müslim, hafta sonu Berlin’de Türkiye’nin Afrin operasyonunun protesto edildiği bir eyleme katılmış ve Ankara Müslim’in Almanya’da bulunmasına tepki göstermişti. Deniz Yücel’in serbest bırakılmasının ardından Türkiye-Almanya ilişkilerinde yumuşama yaşansa da ikili ilişkilerde tam bir normalleşme sağlanamadı. Türkiye’de halen dört Alman vatandaşının siyasi gerekçelerle tutuklu olduğu belirtiliyor.