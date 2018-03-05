SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun ittifak şartları

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakına dair açıklama yaptı

Karamollaoğlu, şöyle dedi: "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek, ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım."

ŞARTLARI NELER

İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar? Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz" dedi.

Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutulması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli" ifadelerini kullandı.