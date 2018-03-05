05/03/2018 11:27


SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun ittifak şartları

Temel Karamollaoğlu

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakına dair açıklama yaptı

Karamollaoğlu, şöyle dedi: "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek, ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım." 

ŞARTLARI NELER

İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar? Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz" dedi.

Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutulması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli" ifadelerini kullandı. 


Ataoğlu ITB Berlin dünyanın turizm borsası
Kuzey Kıbrıs ITB Berlin Turizm fuarında görücüye çıkıyor
Trabzonspor Beşiktaş
Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
rusya
Rusya ABD'yi seçimlere müdahale etmekle suçladı
Temel Karamollaoğlu
SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun ittifak şartları
bartın sel
Yollar kapandı 300 kişiden haber alınamıyor
İlgili Haberler
Meral Akşener

Meral Akşener'den CHP ile ittifak iddialarına yanıt

erken seçim

AKP Grup Başkanvekilinden erken seçim hakkında flaş açıklama

Ümit Özdağ

Ümit Özdağ 'Erdoğan terörle mücadeleyi savaş olarak sunmaya çalışıyor'

seçim ittifakı

O partiler ittifak konusunda anlaştı

Son Dakika Haberleri
Ataoğlu ITB Berlin dünyanın turizm borsası

Kuzey Kıbrıs ITB Berlin Turizm fuarında görücüye çıkıyor

Trabzonspor Beşiktaş

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

rusya

Rusya ABD'yi seçimlere müdahale etmekle suçladı

bartın sel

Yollar kapandı 300 kişiden haber alınamıyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Hocalı katliamı 2

Dün birinci bölümünü paylaştığımız “Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikâye)”nin 2.bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. “Sovyetler Birliği yeni dağılmış ve ülkenin dağılması sırasında ortaya çıkan kargaşa ...

Devam