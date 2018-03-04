04/03/2018 09:08


Meral Akşener'den CHP ile ittifak iddialarına yanıt

Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2019 yılında yapılacak seçimlere dair açıklamalarda bulundu

İttifakı kuranların bulundukları yerden kendilerine hakaret etmelerini de kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Akşener, “Biz kimseye hakaret etmiyoruz, iftira etmiyoruz. Siyaseten her konuda saygılı bir dil kullanıyoruz” diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akşener “Cenabı Hakk, şu anda Afrin'de mücadele eden evlatlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Muzaffer olarak dönmelerini nasip etsin. Ama stratejik derinlik oldu stratejik çukur, çocuklarımız orada Türkiye'nin itibarını o çukurdan çıkarmak için kanlarıyla, canlarıyla, terleriyle mücadele ediyor” diye konuştu.

Akşener, 7 Nisan'da Alpullu'da olacaklarını ve şeker fabrikasının satılmasına engel olmak için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Partilerini önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcıları'nın ziyaret ettiğini aktaran Akşener, şunları söyledi: 

"Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adayını çıkaracak, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İYİ Parti'liler şu anda sandıkları için eğitiliyor. Kendi hakkını savunamayan milletin hakkını savunamaz. Onun için sandıklara sahip çıkacağız. Biz sandığa sahip çıkacağız. Sandık kurulları ağırlıklı olarak kadınlardan olacak. Açık açık, İYİ Parti'li kadınlara söylüyorum, kanunsuzluk, uygunsuzluk yapanların kafasını yolabilirsiniz. Arkanızda ben varım."

 

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