Başbakan konuştu 'Zeytin Dalı Harekâtı sonuna kadar devam edecek'

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi'nde Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklama yaptı

Yıldırım ayrıca operasyonların sonlandırılmasının 'terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine' bağlı olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Uluslarararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir.

"Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."