02/03/2018 10:51


İsmail Saymaz'dan canlı yayında bomba ittifak açıklaması

ismail saymaz

Gazeteci İsmail Saymaz CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programında seçim ittifakına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Saymaz, 2019 başkanlık seçimi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Saymaz, Saadet Partililerin mevcut adaylar içerisinde eğer Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında kalırlarsa kime oy verecekleri hakkında bir tartışma içerisinde olduklarını belirtti.

İYİ Parti - Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında ittifak kurulabileceğini ileri süren Saymaz şunları söyledi:

"Saadet Partisine sorduğumuzda Akşener mi yoksa Kılıçdaroğlu mu diye.. Kuvvetle muhtemel Akşener diyecekler. 28 Şubat’taki duruşu bir, dindar muhafazakar kimliği iki, en çok şunda zorlanırız dedi Saadet Partili, Cumhurbaşkanlığı adayının bir kadın olmasını bizim kitlelere anlatmakta biraz zor olabilir. Bence İYİ Parti ile Saadet Partisi yakınlaşıp ortak listede buluşabilir. Ama İYİ Parti ile Saadet Partisi’nin CHP ile ortak listeye girmesi mümkün değil. Orada çok zorluklar yaşanır"

 


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