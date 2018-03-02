CHP liderinden vatandaşlara 'Türk bayraklarını asın' çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara Türk bayraklarını evlerinin ve iş yerlerinin camlarından indirmeme çağrısında bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım." dedi.