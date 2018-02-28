Çekya’nın Ankara Büyükelçisinin gergin anları gözlerden kaçmadı

Aşklar ve aşıklar şehri olarak tanınan Paris'in aşktan uzaklaştığını düşünmüş Julien Nonnon ve kendi şehrine tekrar aşkı hatırlatmaya karar vermiş. "Eskiden insanlar sokakta öpüşmekten,sevgilerini göstermekten çekinmezdi.Sevgi ...