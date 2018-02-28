28/02/2018 15:39
Çekya’nın Ankara Büyükelçisinin gergin anları gözlerden kaçmadı
Estonya Milli Gün resepsiyonuna katılan Çekya’nın Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka'nın gergin halleri gözlerden kaçmadı. Kafka, gazetecilerin yoğun ilgisine rağmen soruları cevaplamadı
Çekya, Müslim'in serbest bırakılması sonrası yaptığı açıklamada, “Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik. Türkiye Müslim’in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz” demişti.