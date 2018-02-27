27/02/2018 16:32


Flaş gelişme Türkiye Çekya'ya nato verdi

türkiye

Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim, bugün serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanlığı, verilen bu kararın ardından Çekya'ya tepki göstererek, "Çek mahkemesi onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir" açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çekya'ya nota verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, karar sonrası her türlü girişimde bulunulduğunu belirtti, "Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var" diye konuştu.

 

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