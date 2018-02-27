Hükümetten Salih Müslim hakkında verilen karara sert tepki

Prag'da yakalandıktan sonra bugün hakim karşısına çıkan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim hakkında Bekir Bozdağ açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim hakkında veilenkarar için "Hukuka aykırı bir karardır. Suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesine de aykırı bir karardır. Terörle mücadele konusunda gerek BM'nin gerek AB'nin gerek uluslararası toplumun ortaya koyduğu ortak iradeye de aykırı bir karardır. Çok net şekilde bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karardır. Bu karar Türkiye - Çekya arasındaki ilişkileri de olumsuz etkileyecek bir karardır. Şu anda bize ulaşmış bir gerekçe yok. Bakacağız ama sonuç ortada. Sonuç geçmişte bir terör örgütünün kurucusu yöneticisi olan, halen de terör örgütü içerisinde etkin faaliyette bulunan ve pek çok insanın ölmesine yol açan eylemlerin bizzat talimatını veren bir terörist başı maalesef serbest bırakılmıştır. Hem Kumrular Sokak'ta hem Güven Park'ta pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.''