Abdulhamit Gül'den Çekya yargısına sert tepki

Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakılan terör örgütü PYD eski lideri Salih Müslim için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı

Adalet bakanı Abdülhamit Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Muhataplarımızdan bu hatanın telafisini bekliyoruz. İnterpol nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz.

Bildiğiniz üzere Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla PKK uzantılı PYD terör örgütünün ele başı Salih Müslim'in yakalanmasına yönelik bir karar verilmişti. Bu kararın neticesinde Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılmasıyla ilgili girişimler başlatılmıştı ve neticede Prag'da bu kişi yakalanmıştı. Türkiye suçluların iade edilmesine yönelik sözleşmeye taraf ülkedir. 18 günden az olmamak 40 günden fazla olmamak üzere tutuklama kararı verilmesi gerekiyordu. Ancak bugün görülüyor ki hukuki mülahazalardan ziyade tutuklama yönünde bir karar çıkmamıştır. Sözleşmelere aykırı, hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından.