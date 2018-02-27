27/02/2018 15:52


Dışişleri Bakanlığından Salih Müslim kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı

Çekya mahkemesi, Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim'i serbest bıraktı. Bu karara Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki geldi

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle: PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır.PYD, Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanmasıdır.

Çek Mahkemesi Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir.

 

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