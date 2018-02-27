27/02/2018 07:42


CHP'den açıklama 'İstanbul’dan Uber'i kovacağız'

İTaksi uygulaması

istanbul Taksiciler Esnaf Odası’nı ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, İTaksi uygulamasını İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceklerini bildirdi

CHP Milletvekili  M. Akif Hamzaçebi, Kağıthane’de bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda  yaptığı açıklamada taksicilerin en büyük sorununun  akıllı telefon uygulaması üzerinden Taksi hizmeti veren Uber olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Taksici esnafı dediğimiz zaman çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. İstanbul’da 17 bin 395 taksici esnafı var. Tüm Türkiye’de bu sayı 75 bindir. 75 bin takside 225 bin kişi çalışıyor. Bu da yaklaşık 1 milyonluk nüfusun geçimini bu alandan sağlaması demektir. Özellikle İstanbul’daki taksi pazarına küreselleşmenin şirketleri hakim olmak istiyor. Esnaf odası başkan vekili bunu küresel korsan olarak isimlendirdi. Küresel hırsız, diyebiliriz her şey diyebiliriz. Teknolojiyi kullanarak internet üzerinden oluşturulan ağ sayesinde ticari taksiler dışında bir taşıma ağı oluşmuş durumda” dedi

İstanbul ‘da 5 bin Uber olduğunu belirten Hamzaçebi,  ”İstanbul’da yaklaşık olarak bu sayı 5 bindir. Ödemeler kartla yapıldığı için bunun vergi sistemi açısından ne olduğu meçhul. Vergi ödeyip ödemedikleri bilinmiyor.  Şirketler de yurt dışında olduğu için burada vergisiz bir alan söz konusu” diye konuştu.

CHP'den iddialı açıklama

Hamzaçebi “İstanbul taksicilerinin belalısı olan onun kazancına göz dikmiş olan UBER’i kovacağız. İBB’nin başlatmış olduğu İTaksi uygulamasının getirdiği yüzde 4.95’lik komisyon ücretini İBB, İSPARK’a aktarıyor. Bu hasılatın yüzde 6’sı çok ağır bir vergidir. Taksici esnafı teknolojinin tüm imkanlarından yararlanacaktır. İTaksi uygulamasını da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden çıkartıp İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceğiz” dedi.


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