İşte MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayının ilanı
18 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ilanı yayımlandı
İlana göre Ankara Spor Salonu'ndaki kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.Divan başkanlığının belirleneceği ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir konuşma yapacağı kurultayda, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Rapor okunup ibraya sunulacak.
Kurultayda, konuşmaların ardından seçimlere geçilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı, 19 Mart'ta aynı yer, saat ve gündemle yapılacak.