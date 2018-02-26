Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı 1992 yılında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Hocalı katliamının 26. yılı nedeniyle açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan’ın işgali altındadır. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı kendi ülkesinde mülteci olarak yaşamaktadır.

Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan 26 yıl önce Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları hunharca saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı paylaşıyoruz. Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz."