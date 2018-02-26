Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Salih Müslim açıklaması
NTV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çekya'da gözaltına alınan Salih Müslim hakkında açıklama yaptı
Konuyla ilgili canlı yayında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün bugün Çekya'da yargı önüne çıkarılacağını bildirdi.
ÇEK CUMHURİYETİNDE GÖZALTINA ALINDI
Anadolu Ajansı (AA) terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da dün gözaltına alındığını duyurmuştu.