23/02/2018 08:00


SP Genel Başkanı AKP’nin ittifak teklifine net yanıt verdi

Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü

Kahraman bu görüşmede AKP ve MHP’nin de ittifak teklifini verdiğini ifade etti ve “Hülle ortadan kalktı” dedi. Karamollaoğlu ise “Kalkmadı da hülle hukukileşiyor” ifadesini kullandı. Buna gerekçe olarak da teklifteki büyük birlik düzenlemesi olarak nitelenen partisinden istifa etmeye gerek kalmadan başka parti listesinden aday olmaya imkan veren maddeyi gösterdi.

'Biz böyle iyiyiz'

İddiaya göre görüşmede İsmail Kahraman AKP-MHP ittifakını hatırlatarak “Temel bey, görüştünüz değerlendirdiniz. Ne yaptınız ittifak meselesini?” diye sordu. Bu soru üzerine Karamollaoğlu, “Biz kimseyi kırmayalım üzmeyelim diyoruz ama illa  böyle düz söyletiyorlar. Biz böyle yerimizde iyiyiz” yanıtını verdi.

Saadet Partisi daha önce yaptığı açıklamalarda kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtmişti. Partinin bu kararda ısrarcı olduklarını vurguluyor. Parti içinde AK Parti ittifakına sıcak bakanlar olsa da bunun kırılma noktasında olmadığı belirtiliyor.

Öte yandan SP’nin Abdullah Gül, ve Haşim Kılıç gibi isimleri cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü ancak teklif götürmediği öğrenildi. Parti kaynakları, AKP-MHP ittifakına sıcak bakan BBP’ye kırgın olmadıklarını söyledi. Bir parti yetkilisi “Bizim küçük kardeşimiz. Kırgınlık olmaz. Yaramazlık yapmış der, geçeriz” ifadesini kullandı. 


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SP Genel Başkanı AKP’nin ittifak teklifine net yanıt verdi
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