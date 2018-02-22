CHP'li Muharrem İnce'den çarpıcı MHP-AKP İttifakı yorumu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray’da katıldığı bir törenin açılışında AKP-MHP ittifakıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu

AK Parti ve MHP’nin ittifak yapmasına da değinen İnce, ”Bugünlerde bir ittifak almış başını gidiyor. Bu ittifak ne? AKP, MHP, YSK ittifakı; üçü bir araya gelmiş, 26 maddelik bir kanun. Bakın neler düşünülüyor anlatayım: Bir parti yüzde 9.5 oy aldığında baraja takılıyor mu, takılmıyor? Yüzde 10’un altında oy alırsa baraja takılıyor. Şimdi aldıkları kanunda yüzde 3 oy alsa baraja takılmıyor” diye konuştu.