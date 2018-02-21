Cumhur ittifakı Meclis'e sunuldu işte detaylar

AKP ile MHP arasında yürütülen görüşmelerin ardından hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu teklif 26 maddeden oluşuyor ve 4 yasada değişiklik yapıyor

AKP ve MHP, bu kanunla birlikte seçimlerde partilerin ittifak yapmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından AKP ve MHP ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "Türkiye'de siyasi ittifaklarla birlikte yeni bir sistem getirmiş oluyoruz" dedi.Şentop, kanun teklifiyle değiştirilmesi öngörülen yasaları Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Kanunu ve Milletvekilliği Kanunu olarak sıraladı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, oy pusulasında ittifakın adı yer alacak ve içindeki partiler de ittifak başlığının altında yer alıyor. Seçimde ittifaka verilen oylar esas alınarak, milletvekili sayısı buna göre belirleniyor. Daha sonra ittifak içinde partiler, aldıkları oy oranına göre ittifakın aldığı milletvekilliklerini paylaşıyor.

Seçim barajının tespitinde de ittifakın aldığı oy oranı esas kabul edilecek. Ayrıca, oy pusulasında birden fazla partiye mühür vurulması halinde oyun geçersiz kılınmasıyla ilgili düzenleme de değiştiriliyor. Yeni düzenlemeyle, seçmenin birden fazla partiye mühür vurması ve bu partilerin tamamının aynı ittifak içerisinde olması halinde, bu oy geçerli kabul ediliyor ve ittifakın "ortak oyu" olarak kayıtlara geçiriliyor. Partiler, ayrı ayrı milletvekili listesi hazırlayacak.

'Cumhur İttifakı' ile ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak kurmasıyla ilgili yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla sunuldu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, teklifin içeriğini bilmediğini ve gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. Kahraman, bu çalışmadan dolayı her iki partiyi de tebrik etti.