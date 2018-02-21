21/02/2018 10:10


HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata

Terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 yıl önce Göle ilçesinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesi alınan Ata, tutuklanma istemiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


şehit haberleri
Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
Türkiye nüfusu
TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek
göçmen
Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 göçmen yakalandı
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları programı
Ayla Akat Ata
HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı
İlgili Haberler
kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu

cumhurbaşkanı erdoğan

AKP-MHP ittifakının adını açıkladı

devlet bahçeli

MHP liderinden sert çıkış 'Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir'

Enis Berberoğlu

Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
şehit haberleri

Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Türkiye nüfusu

TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek

göçmen

Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 göçmen yakalandı

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları programı

 Yazarlarımız
turker erturk

Pinpon Topu Olmak

ABD; 2001’den beri küresel liderliğini ve askeri üstünlüğünü sürdürmeye çalışarak, tek kutuplu dünya düzenini sonsuza kadar devam ettirebilmek için küresel ve hegemonyal bir savaş sürdürüyor. ...

Devam