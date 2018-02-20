AKP-MHP ittifakının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eerdoğan, AK Partinin grup toplantısında kendisine yöneltilen ittifakın ismiyle ilgili bir soruya ,"Cumhur ittifakı diyebilirsiniz" cevabını verdi

Erdoğan şöyle konuştu:İttifak çalışmasında başkanlarımız konuyla ilgili açıklamayı yapacaklar. Artık bu bitmiştir. Genel başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. Detaylar hakkında da bu üçlü grup arkadaşlarımız kamuoyun bilgilendirecekler.Cumhur ittifakı diyebiliriz. Mutabık kaldığımız cumhur ittifakı.Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor. Ama bu üç olamaz diye bir şey yok. Şimdi iki parti olarak biz AK Parti ve MHP olarak kesinleşmiş olan bu.