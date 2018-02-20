MHP liderinden sert çıkış 'Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

"Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden nasıl bahsedelim. Çocuklara sahip çıkmazsak medeniyetimizle övünmeye hakkımız kalmaz. Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir. Bunlara hayat haram edilmelidir. Kim ki çocukların hakkını hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da darağacına gönderilmelidir. Kimi olursa olsun sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

CHP Parti Meclisi'ne seçilen bir kişinin “hiçbir şeyden iğrenmedim şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden iğrendiğim kadar” sözünü ayaklarımın altında çiğniyor ve diyorum ki sevseler de sevmeseler de şehitler ölmez vatan bölünmez. Bayrak inmez ezan dinmez. Bunlar YPG’ye meftun PKK’ya vurgun şehitlere suskundur. Bunların Atatürk’le yolları ayrılmış, kimisi Pensilvanya’ya kimisi Kandil’e kimisi de PKK/PYD üzerinden Washington’a dümen kırmıştır. Afrin’e Türk askeri girecek ve ay yıldızlı bayrağı gururla çekecektir. Bundan kaçış yoktur. Bundan kurtuluş da yoktur.

ABD VE NATO

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle birlikte peş peşe yapılan çelişkili açıklamalar kuşkularımızı daha da tetiklemiştir. ABD Savunma Bakanı, PKK ve YPG’yi ayırıp çatıştırma teklifi yapmıştır. Bu durum ABD’nin devlet ciddiyetinden ne kadar uzaklaştığının göstergesidir. ABD savunma balkanı asla kabul edilmeyecek tuzaklarla dolu bir teklifin tarafı haline gelmiştir. NATO terör örgütlerine karşı sesini yükseltmeli safını belirlemelidir. Bu şartlar altında kötü günümüzde yanımızda olmayan NATO’yu iyi günümüzde ne yapalım. ABD teröristlere verdiği yardımı keserse ilişkilerimizin düzelmesi kolaylaşacaktır. Fırat’ın doğusu uya da batısı fark etmeyecek. Terörle mücadele terör tehdidi ortadan kalkıncaya dek devam edecektir.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Milli mutabakat komisyonu toplantıları samimi bir havada geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ile pazar günü yaptığımız verimli görüşme neticesinde yapılacak yasal düzenlemelere son şekli verilmiştir. Yarın iki değerli arkadaşlarımız basın toplantısı düzenleyerek milletimize bilgi vereceklerdir. 26 maddelik yasa teklifi TBMM’ye sunulacaktır."