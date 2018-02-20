20/02/2018 07:40


Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Enis Berberoğlu

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırılmıştı. Berberoğlu'na verilen bu cezanın gerekçesi açıklandı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Yerel mahkemece “casusluk” suçundan verilen hükmü “bilgileri açıklamak” suçuna çeviren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, “Sanığın herhangi bir yabancı devlet görevlisi veya terör örgütü yöneticisi ile temas halinde olduğuna, bu bilgileri bu maksatla elde edip yayınlanacağını bilerek Can Dündar’a vererek açıklanmasını sağladığına dair dosyada bir delil yoktur.”

“HTS kayıtlarının konuşma tarihi, saati ve konuşulan kişi yönüyle Can Dündar’ın beyanı ile uyumlu olduğu sabittir.”

“Can Dündar’ın kitabında da açıkça belirtildiği üzere, 27 Mayıs öğleden sonra görüntü ve bilgileri yayınlanacağını bilerek verdiği anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Sözcü


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