18/02/2018 08:02


Başbakan Yıldırım ve Irak Başbakanı terörle mücadeleyi görüştü

binali yıldırım ve ibadi

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile terörle mücadele konusunda görüşme yaptı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54'üncü Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Iraklı mevkidaşı İbadi ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, üst düzeyli temasların gelecek dönemde de sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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