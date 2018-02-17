Başbakan Yıldırım CHP'li vekil Deniz Baykal'ın kızıyla görüştü
Bazı görüşmelerde bulunmak üzere Almanya'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP'li milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı
Bu kapsamda Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüştü. Yıldırım, Münih'teki özel bir hastanede tedavi gören Baykal'ın sağlık durumu hakkında kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı. Başbakan Yıldırım'ın, Baykal'ı hastanede ziyaret etmek istediği ancak doktorların enfeksiyon riski uyarısı nedeniyle bu ziyaretin yapılamadığı öğrenildi.