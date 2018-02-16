16/02/2018 18:14


Başbakan Yıldırım Deniz Yücel'in tahliyesi hakkında ne dedi

binali yıldırım

Geçtiğimiz gün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, 'Türkiye Almanya ilişkilerinde bazı sıkıntılar bugün giderilmiş görünüyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız' dedi.

 

Esra Erol
Esra Erol canlı yayında Cumhurbaşkanına seslendi
Kadri Mısıroğlu
Erdoğan Atatürk'e hakaret eden Mısıroğlu'nu hastanede ziyaret etti
Frank-Walter Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanından Deniz Yücel yorumu
binali yıldırım
Başbakan Yıldırım Deniz Yücel'in tahliyesi hakkında ne dedi
Atiker Konyaspor Beşiktaş
Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu
İlgili Haberler
Rex Tillerson

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson'u kabul etti

Erdoğan-Tillerson

Erdoğan Tillerson görüşmesinde neler yaşandı

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanından CHP liderine geçmiş olsun telefonu

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye taziye mesajı

Son Dakika Haberleri
Esra Erol

Esra Erol canlı yayında Cumhurbaşkanına seslendi

Kadri Mısıroğlu

Erdoğan Atatürk'e hakaret eden Mısıroğlu'nu hastanede ziyaret etti

Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanından Deniz Yücel yorumu

Atiker Konyaspor Beşiktaş

Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam