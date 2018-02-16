Başbakan Yıldırım Deniz Yücel'in tahliyesi hakkında ne dedi

Geçtiğimiz gün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, 'Türkiye Almanya ilişkilerinde bazı sıkıntılar bugün giderilmiş görünüyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız' dedi.