16/02/2018 10:19


Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson'u kabul etti

Rex Tillerson

Dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, Tillerson'ı saat 09.45 civarında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi. Çavuşoğlu ve Tillerson daha sonra heyetler arası görüşmeye geçecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

 

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