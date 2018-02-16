Erdoğan Tillerson görüşmesinde neler yaşandı

Dün akşam Türkiye'ye gelen Rex Tillerson, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Baştepe'de ağırlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı 3 saat 15 dakika süren görüşmede, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Türkiye’nin tüm bu konulardaki öncelikleri ve beklentileri Tillerson’a açık bir şekilde iletildi. Müttefiklik ilişkileri içinde ABD’nin terör örgütü PYD-YPG’ye verdiği destekten Türkiye’nin duyduğu rahatsızlık, FETÖ elebaşının iadesi ve Zeytin Dalı operasyonunun da gündeme geldiği görüşmede iki ülke arasında son dönemde gerilen ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı.