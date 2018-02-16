16/02/2018 07:58
Cumhurbaşkanından CHP liderine geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da ameliyat olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren ve Ankara Acıbadem Hastanesi'nden taburcu edilen Kılıçdaroğlu'nu dün telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.