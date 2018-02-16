Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye taziye mesajı
ABD'de bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Feci olayın ardından Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e taziye mesajı yolladı
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e mesaj göndererek, taziyelerini iletti. Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde, okulun eski öğrencilerinden Nikolaus Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişinin öldüğü bildirilmişti.