16/02/2018 07:41


Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye taziye mesajı

binali yıldırım

ABD'de bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Feci olayın ardından Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e taziye mesajı yolladı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e mesaj göndererek, taziyelerini iletti. Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde, okulun eski öğrencilerinden Nikolaus Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişinin öldüğü bildirilmişti.


soyağacı sorgulama
Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike
abd türkiye
Reuters iddia etti Türkiye ABD'ye Menbiç'te ortak görev mi önerdi
Vergi Dairesi Başkanlığı
Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı
flaş haber
İzmir'de eğitim uçağı düştü şehitler var
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki 18. yaş gününde servet kazanacak
İlgili Haberler
Rex Tillerson

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson'u kabul etti

Erdoğan-Tillerson

Erdoğan Tillerson görüşmesinde neler yaşandı

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanından CHP liderine geçmiş olsun telefonu

erdoğan ve bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri arasında sürpriz görüşme

Son Dakika Haberleri
soyağacı sorgulama

Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike

abd türkiye

Reuters iddia etti Türkiye ABD'ye Menbiç'te ortak görev mi önerdi

Vergi Dairesi Başkanlığı

Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı

flaş haber

İzmir'de eğitim uçağı düştü şehitler var

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam