15/02/2018 16:00


CHP lideri taburcu edildi işte ilk görüntüsü

kemal kılıçdaroğlu

Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemi nedeniyle bugün ameliyat olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneden taburcu oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nun hastaneden ayrılmasının ardından, "Korkacak bir durum yok. Kendisi küçük bir cerrahi operasyon geçirip taburcu oldu. Kısa bir süre istirahat edecek. Çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Eminim Salı günü kürsüde göreceksiniz" dedi.


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