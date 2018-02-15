15/02/2018 15:53


CHP'li Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunu açıkladı

bülent tezcan

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün ameliyat edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Başkent Ankara'daki özel bir hastanede tedavi edilen Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu hakkında CHP'li Bülent Tezcan açıklama yaptı. Buna göre CHP liderinin sağlıklı olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuyla ilgili CHP Genel Merkezinde de bir açıklama yapıldı. Açıklamada “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara’daki özel bir hastanede idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.


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