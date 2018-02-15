Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel ile buluşacak

Başbakan Binali Yıldırım Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek

Başbakanlık kaynaklarından edinilen son bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Merkel ile görüşmelerde bulunmak üzere bugün Berlin'e çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmede, Almanya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele gibi iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.