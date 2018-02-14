14/02/2018 19:59


Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuray Hafiftaş paylaşımı

cumhurbaşkanı erdoğan

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş bu akşam saatlerinde hayata veda etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hafiftaş'ın vefatının ardından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan; her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."


cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuray Hafiftaş paylaşımı
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