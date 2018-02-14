CHP liderinden sert çıkış 'ABD terör örgütlerine desteğini bitirmeli'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li yetkililerin Türkiye'yi ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satırbaşları;

ENİS BERBEROĞLU HAKKINDA AÇIKLAMA

“Enis Bey’i gerçekten mahkum edecek bir belge yok. 18 internet kanalında yayınlandı, bu mu gizli belge? Her şeye karşın adaletten umudumu kesmeyeceğiz. Enis Berberoğlu beraat edecek. Kaldı ki o belgelerin Enib Berberoğlu tarafından paylaşıldığına ait bir belge yok.

İlker Başbuğ’u terörist diye hapise aktmadılar mı? Kumpas olduğu zaman ‘biz rahatsızız dedi.’ İlker Başbuğ ‘afrin’de kahremen ordumuz terör örgütlerini yok etmek için çalışıyor, bunu siyasalleştırmayın diyor. Bunu söylediği için hebasını verecek diyor. Ne hesabını verecek? Genelkurmay Başkanları günlük sıcak olayların bir parçası olmazlar. Dün grup toplantısında Afrin’e girerken iki aktör, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı gidip görüştüler. Onların desteği ili büyük ölçüde hava desteği alındı.

AFRİN OPERASYONU YORUMU

Erdoğan’ın tek ilgi alanı benim. Afrin operasyonu gerekli. Güvenli bir bölgeye ihtiyacımız var. Bunu yaparken o bölgede temel aktörlere bilgi verildi ve bunlarla yola çıkıldı. Evet gireceğiz güvenliğimizi sağlayacağız. Buna ordu karar verecek. Bu kararı alırkan de şuna dikkat eceksiniz, en az zaiyatla bu bölgeden çıkmalıyız. Üçyüz bin nüfuslu bir yere ordu nasıl girecek? Afrin’in merkezine girmemizin hiçbir anlamı yok ve doğru da değildir.

ABD’YE TEPKİ

Amerika PYD’ye niçin destek veriyor. Mahkeme kararı var, Yargıtay kararı var PYD terör örgütüdür diye. Mahkeme kararlarına göre PYD lideri Türkiye’ye davet ediliyor. Yargıtay karırında diyordu ki YPG/PYD terör örgütüdür. Bu karara rağmen getirdiler Ankara’ya. Bunun sorusun sordum Erdoğan’a yanıt yerine her türlü hakaret etti. Devlet işi ayrıdır, siyaset işi ayrıdır. Devlet ile hükümet ayrıdır, Mahir Ünal onu da bilmiyor.

Türkiye en net, en sert tepkiyi göstermeli. Tavrını da almalı. İncirliği kapatırlarsa kapatsınlar. ABD terör örgütlerine desteğini bitirmeli. Suriye’nin ana sorumlusu kim? Erdoğan. IŞİD’in El Nusra’nın doğmasına neden oldu.

Ben de YPG’ye karşıyım, Esad da YPG’ye karşı. Beraber mücadele edelim. Suriye’de terör bitsin istemiyor musun? BM’de kim temsil ediyor, Suriye temsil ediyor.”