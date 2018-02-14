14/02/2018 07:51


Başbakan Yıldırım ve Çipras arasında kritik görüşme

Yıldırım ve Çipras

Başbakan Binali Yıldırım ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras iki ülke arasında son dönemlerde yaşanan gerginliğe dair görüşme yaptı

İki Başbakan arasında yapılan görüşmede, Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı.Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

 

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